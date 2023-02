Paroles en scène Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’Évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Paroles en scène, 25 février 2023, Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer. Paroles en scène Salle des fêtes Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Cotes-d’Armor

2023-02-25 – 2023-02-25 Beaussais-sur-Mer

Cotes-d’Armor Beaussais-sur-Mer Spectacle de l’atelier théâtre Philippe Sohier autour de chansons populaires à découvrir de façon inédite, au Plessix-Balisson fortenscene@orange.fr Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Salle des fêtes Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Cotes-d'Armor Ville Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer lieuville Beaussais-sur-Mer Departement Cotes-d'Armor

Paroles en scène 2023-02-25 was last modified: by Paroles en scène Beaussais-sur-Mer 25 février 2023 Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Salle des fêtes Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Cotes-d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Cotes-d'Armor