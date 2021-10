La Charité-sur-Loire Le TIP'S La Charité-sur-Loire, Nièvre PAROLES D’UNE POÉTESSE LIBANAISE Le TIP’S La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Le TIP’S, le lundi 15 novembre à 18:30

Artiste en résidence pendant tout le mois de novembre à la Cité du Mot (cf. page 25), Violette Abou Jalad vous invite à faire connaissance et à découvrir son univers poétique dans le cadre feutré du salon du TIP’S. Ses lectures passent du français à l’arabe afin de partager à la fois les thématiques et les sonorités de ses écrits.

Gratuit – accès libre

Le TIP'S 13, avenue de la gare 58400 La Charité-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T18:30:00 2021-11-15T19:30:00

