Paroles d’habitants Loupiac Loupiac Catégories d’évènement: Gironde

Loupiac

Paroles d’habitants Loupiac, 9 février 2022, Loupiac. Paroles d’habitants Loupiac

2022-02-09 20:30:00 – 2022-03-16

Loupiac Gironde Loupiac 20H30 Préparation au grand final martien: deux ateliers théatresen partenariat avec l’association Vie de bohème et Jean- Philippe Ibos de l’AMGC 20H30 Préparation au grand final martien: deux ateliers théatresen partenariat avec l’association Vie de bohème et Jean- Philippe Ibos de l’AMGC 20H30 Préparation au grand final martien: deux ateliers théatresen partenariat avec l’association Vie de bohème et Jean- Philippe Ibos de l’AMGC Loupiac

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Loupiac Autres Lieu Loupiac Adresse Ville Loupiac lieuville Loupiac Departement Gironde

Loupiac Loupiac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loupiac/

Paroles d’habitants Loupiac 2022-02-09 was last modified: by Paroles d’habitants Loupiac Loupiac 9 février 2022 Gironde Loupiac

Loupiac Gironde