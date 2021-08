Lormont Espace culturel du Bois fleuri Gironde, Lormont Paroles d’habitants Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Espace culturel du Bois fleuri, le samedi 18 septembre à 18:00

« Résider » est un projet d’écriture collective mené par Laurence La Fuente et la Cie Pension de famille. Un projet de recueil de paroles et de témoignages portant sur les différents lieux de résidence et d’habitation qu’on peut connaître au cours d’une vie. La Cie a collecté les paroles d’habitants, en ligne ou lors d’ateliers au Bois fleuri. C’est la restitution de ces témoignages qui sera jouée dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022.

Gratuit sur inscription obligatoire

Spectacle autour d’un projet d’écriture collective autour des différents lieux de résidence et d’habitation. Dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022 Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

