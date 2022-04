Paroles d’esclaves, mémoire des lieux Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-05-13
Exposition du 11 au 13 mai 2022 de 9h à 17h

Gratuit : oui Entrée libre. Exposition du 11 au 13 mai 2022 de 9h à 17h Le photographe Philippe Monges nous emmène sur les lieux où se sont déroulés durant près de quatre siècles la traite atlantique et l’esclavage colonial. À travers ce “récit photographique”, il nous invite à contempler les paysages, les bâtiments et les ruines imprégnés de cette mémoire tragique avec en regard, des textes, des paroles de ceux qui vécurent cette tragédie dans leur chair. Exposition proposée par Les Anneaux de la Mémoire. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

