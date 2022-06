Paroles des peuples racines – Lecture spectacle – Compagnie premier baiser Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

Paroles des peuples racines – Lecture spectacle – Compagnie premier baiser

Tannerre-en-Puisaye, 16-25 juillet 2022

Peuples racines, peuples premiers, peuples autochtones… Ils sont les descendants des premiers habitants des terres sur lesquelles ils vivent. 6 000 peuples disséminés à travers la planète qui représentent environ 4 % de la population mondiale. Aujourd'hui, ces peuples s'organisent et luttent pour faire entendre leurs voix. Nous vous proposons un voyage autour du monde à travers les témoignages de six représentants de ces peuples.

cie.premierbaiser@gmail.com
https://compagniepremierbaiser.fr/

