Lot

Paroles d'éleveurs / Restitution d'enquête ethnologique Espédaillac, 23 novembre 2021, Espédaillac.

Espédaillac Lot Au cours de l’hiver 2020, Guilhem Boucher, de l’association La Granja, a collecté la parole d’une quinzaine d’éleveurs.ses de brebis caussenardes, de toutes générations. Ils et elles nous racontent leurs souvenirs de garde des brebis, l’art de faire paître « sans dommage », la frénésie des foires… puis l’agrandissement des troupeaux, les changements de méthodes de productions, l’installation des clôtures, la diversification, la nécessaire coopération. La plupart n’envisage pas le causse sans caussenardes « parce qu’elles sont du pays, parce qu’elles sont jolies ».

Venez découvrir les résultats de ce travail, un projet à la croisée de l’art et de l’ethnographie. Au cours de la veillée, vous pourrez participer à la fabrication de perles en feutres de toison de caussenardes et déguster les jambons, rillettes et autres produits à base d’agneau et brebis Causses du Lot créés par les apprentis de l’Ecole des métiers du Lot. INSCRIPTION >> PARC / 05 65 24 20 50 ©E. Villeneuve dernière mise à jour : 2021-09-15 par

