Paroles de villages Pougne-Hérisson, 14 août 2021-14 août 2021, Pougne-Hérisson. Paroles de villages 2021-08-14 11:03:00 – 2021-08-14 23:03:00 Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Samedi 14 août au Nombril du Monde à Pougne-Hérisson

Raconter les territoires, cueillir les langues, les pensées, les émotions qui les habitent, transmettre ces paroles singulières… Comment vivons-nous notre terroir ? Causerie, spectacles, projection… Autant de formes pour nourrir les réflexions, enrichir les vécus de chacun et appréhender son territoire avec fierté ! Programme :

-Causerie avec Yves Jean pour s’interroger sur la notion de territoire

-Sylvaine Zaborowski, « Un air de famille »

-Michèle Bouhet et Koldo Amestoy, « Un caillou dans ma chaussure »

-Fred Billy, « Pour l’instant je pars »

-Projection du documentaire Parlae Parlhange Tarifs :

Formule journée : Plein 22€ / Réduit 18€ / Gratuit moins de 7 ans.

Samedi 14 août au Nombril du Monde à Pougne-Hérisson

