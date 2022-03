Paroles de Tam-Tam Salon-de-Provence, 9 mars 2022, Salon-de-Provence.

Paroles de Tam-Tam Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

2022-03-09 14:30:00 – 2022-03-09 15:30:00 Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Guitare, Balafon, Djembé, Kalimba, Guiro et Ukulélé



À travers les poèmes de grands auteurs africains francophones, au rythme des chants et percussions, Paroles de Tam Tam ouvre une fenêtre sur le continent africain en direction des enfants.

Sur le plateau, deux musiciens-comédiens déclament les poèmes sénégalais, camerounais, tunisiens, burkinabés mis en musique et entremêlés de chansons traditionnelles pour une évocation de ces terres à la fois lointaines mais tellement proches par notre histoire et notre culture. Mots et sons chantés, contés, syncopés tissent un voyage poétique auquel chacun peut participer : le public sera invité à donner de la voix, du corps et du coeur pour faire résonner cette ode à l’humanité.

Les textes du spectacle sont de Leopold Senghor, Frédéric Pacéré-Titinga, René Philombé, Fatou Sow Ndiaye et Jacqueline Dao

Spectacle poétique et musical d’Anaïs JAMET et François LEMAIRE

salondemusique@imfp.fr +33 4 90 53 83 97 https://salondemusique13.fr/

