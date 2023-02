PAROLE(S) DE RESILLES COMEDIE DE LA ROSERAIE, 8 mars 2023, TOULOUSE.

PAROLE(S) DE RESILLES COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, retrouvez les Résilles et leurs invitées pour un spectacle entre musique et cabaret burlesque, rire et tendresse. Une soirée caritative riche en émotions qui a pris pour devise « Liberté, égalité, sororité ». Avec Parole(s) de Résilles, retrouvez un plateau d’artistes haut en couleurs et en verbe ! Âmes sensibles… Réservez !

Votre billet est ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, retrouvez les Résilles et leurs invitées pour un spectacle entre musique et cabaret burlesque, rire et tendresse.

Une soirée caritative riche en émotions qui a pris pour devise « Liberté, égalité, sororité ».

Avec Parole(s) de Résilles, retrouvez un plateau d’artistes haut en couleurs et en verbe !

Âmes sensibles… Réservez !

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici