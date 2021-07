Sète ImageSingulières - Centre photographique documentaire Hérault, Sète Paroles de photographes ImageSingulières – Centre photographique documentaire Sète Catégories d’évènement: Hérault

ImageSingulières – Centre photographique documentaire, le samedi 18 septembre à 14:30

Christian Lutz et Romain Laurendeau vous présentent leurs expositions respectives, « Citizens » et « Mister Nice Guy », à travers une visite commentée. Visite commentée des expositions temporaires par les photographes. ImageSingulières – Centre photographique documentaire 15 rue Lacan 34200 Sète Sète Hérault

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00

