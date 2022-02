Paroles de lecteurs Bibliothèque Municipale Saint-Alban Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Alban

Paroles de lecteurs Bibliothèque Municipale, 15 mars 2022, Saint-Alban. Paroles de lecteurs

Bibliothèque Municipale, le mardi 15 mars à 17:00

Vous aimez les livres ? Vous voulez en parler ? N’hésitez plus ! Rejoignez « Paroles de lecteurs » une fois par mois à la bibliothèque pour échanger vos coups de cœur et découvrir de nouvelles plumes.

Sans réservation.

Rejoignez le groupe d’amoureux des livres ! Bibliothèque Municipale 2,rue salgareda 31140 Saint-Alban Saint-Alban Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T17:00:00 2022-03-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Alban Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 2,rue salgareda 31140 Saint-Alban Ville Saint-Alban lieuville Bibliothèque Municipale Saint-Alban Departement Haute-Garonne

Bibliothèque Municipale Saint-Alban Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-alban/

Paroles de lecteurs Bibliothèque Municipale 2022-03-15 was last modified: by Paroles de lecteurs Bibliothèque Municipale Bibliothèque Municipale 15 mars 2022 Bibliothèque Municipale Saint-Alban Saint-Alban

Saint-Alban Haute-Garonne