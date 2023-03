Paroles de Femmes : Aude Cirier Nohant-Vic Catégories d’Évènement: Indre

Paroles de Femmes : Aude Cirier, 22 mars 2023, Nohant-Vic

Indre Conférence rencontre avec Aude Cirier, directrice éditoriale de la collection Quarto chez Gallimard et historienne au Domaine de George Sand. Le domaine de George Sand propose une conférence dans le cadre de sa saison culturelle. +33 2 54 31 06 04 https://www.maison-george-sand.fr/ OTLC – CC

