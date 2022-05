Paroles de Cheval : “Animer un groupe”, 8 mai 2022, .

Paroles de Cheval : “Animer un groupe”

2022-05-08 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-08 16:00:00 16:00:00

Une journée de médiation équine pour développer vos capacités à animer un groupe. Quoi de mieux qu’un troupeau de chevaux pour se poser des questions sur sa place au sein du groupe, le choix des stratégies relationnelles, le fonctionnement des groupes sociaux, les modes de communications et la construction de projets collectifs? De quoi réfléchir en s’amusant et regarder avec décalage nos fonctionnements sociaux personnels et professionnels.

Pratique : de 9h30 à 16h aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles – sur inscription.

Une journée de médiation équine pour développer vos capacités à animer un groupe. Quoi de mieux qu’un troupeau de chevaux pour se poser des questions sur sa place au sein du groupe, le choix des stratégies relationnelles, le fonctionnement des…

ecuriedusagittaire@wanadoo.fr +33 6 08 99 60 03 https://ecuriesdusagittaire.weebly.com/

Une journée de médiation équine pour développer vos capacités à animer un groupe. Quoi de mieux qu’un troupeau de chevaux pour se poser des questions sur sa place au sein du groupe, le choix des stratégies relationnelles, le fonctionnement des groupes sociaux, les modes de communications et la construction de projets collectifs? De quoi réfléchir en s’amusant et regarder avec décalage nos fonctionnements sociaux personnels et professionnels.

Pratique : de 9h30 à 16h aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles – sur inscription.

dernière mise à jour : 2022-04-14 par