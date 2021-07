Paroles de Baobab ALMO, 20 octobre 2021, Boissy-Saint-Léger.

Paroles de Baobab

ALMO, le mercredi 20 octobre à 15:00

Pourquoi y a-t-il des hommes noirs et des hommes blancs ? Baigné par les contes et les histoires entendues tout au long de son enfance passée au Gabon, lors des veillées de village, Rémy Boussengui perpétue la tradition familiale. Il colporte les histoires du village et de la forêt : histoires de la naissance des couleurs, aventures de tortues rusées, voyages au pays des morts… Des contes qui enseignent la sagesse, sans oublier les proverbes, héritages précieux de la langue des ancêtres. Chanteur et musicien, Rémy Boussengui est un virtuose du conte. Le public est sollicité, répond et chante, “comme au village”… **« Conteur généreux et de belle prestance, Rémy Boussengui a eu l’art de faire entrer immédiatement les enfants dans ses histoires d’animaux, à une époque où l’homme et l’animal parlent le même langage, où le lion mange à la table du roi. » La Montagne** _Conte et musique : Rémy Boussengui_

Gratuit

ALMO Place des Tilleuls, Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T16:00:00