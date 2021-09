Anduze Anduze Anduze, Gard Paroles d’Arbres Anduze Anduze Catégories d’évènement: Anduze

Paroles d'Arbres 2021-09-18 – 2021-09-18

Anduze Gard De vieilles mémoires de conteur(se)s, l’arbre a toujours tenu une place prépondérante. Installé au cœur des récits, témoins des évènements, repère inévitable d’un temps qui file comme le vent. Le spectacle « Paroles d’arbres » de Jean-Michel Hernandez est accompagné musicalement par Didier Dulieux, un mélange d’histoire, de conte et de musique. * Infos pratiques – Au Parc des Cordeliers – A partir de 14h – Gratuit. – Tout public Accueil Droits gérés dernière mise à jour : 2021-09-07 par

