Paroles Contrebrassens Pierrefonds, samedi 9 mars 2024.

Paroles Contrebrassens Pierrefonds Oise

– En duo Pauline Dupuy et Michael Wookey

Contrebassiste et chanteuse, Pauline Dupuy nous charme dans cette proposition musicale. Sa voix claire s’élève pour interpréter avec tendresse, respect et malice une sélection de chansons choisies autour du thème des femmes et de l’amour… A côté d’elle, Michael Wookey au banjo.18 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09 19:30:00

Rue Viollet le Duc

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

L’événement Paroles Contrebrassens Pierrefonds a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme