Paroles ! Chauffailles, 2 décembre 2022

Paroles !

2022-12-02 – 2022-12-02

EUR « Paroles », avant d’être un spectacle, ce sont des rencontres entre Rémi Ansel Salas, conteur et artiste sonore de la Compagnie Candide, et notre territoire Brionnais Sud Bourgogne, ses habitants et tous ceux qui le font vivre.

Le spectacle a été écrit d’après toute la matière récoltée lors des collectages de paroles, sa dramaturgie s’ancrera dans les histoires entendues.

Celles-ci seront aussi peut être mises en lien avec d’autres histoires, d’autres récits et contes empruntés à différents répertoires.

Le projet de spectacle placera le conteur sur scène comme « témoin » du territoire.

Il ne cherchera pas à « jouer » le territoire, mais bel et bien à lui donner la parole et à le raconter dans une approche poétique.

Écrit et interprété à destination du tout-public, le spectacle aura vocation à être présenté dans un esprit de proximité avec le public.

Avant ou après le spectacle du 2 décembre, vous pourrez écouter le web documentaire sonore issu du collectage de paroles.

