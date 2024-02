Paroles Camus par Enthoven Pierrefonds, vendredi 8 mars 2024.

Paroles Camus par Enthoven Pierrefonds Oise

Une mise en scène de Julie Brochen avec Raphaël Enthoven et Bernard Gabay.

Dans un plaidoyer fervent qui mélange cinéma, musique, théâtre et philosophie, Raphaël Enthoven dévoile les paradoxes et la puissance redoutable de la pensée de Camus, qui, quand on l’éprouve, nous aide à traverser tous les hivers de l’existence.10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Rue Viollet le Duc

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

L’événement Paroles Camus par Enthoven Pierrefonds a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme