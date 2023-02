Paroles Afghanes Le Pantographe Venarey-les-Laumes Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr EUR La ligue des droits de l’homme section Montbard-Auxois présente « Paroles Afghanes ». Donnons de la voix aux femmes afghanes ! Conférence d’Azadah Yaqoub, témoignages de femmes afghanes réfugiées en France, lecture de poèmes persans accompagnée de musique traditionnelle. parolesafghanes@gmail.com Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes

