Parole de l’artiste : Entretien croisé entre Nicolas Daubanes et Philippe Piguet Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains

Parole de l’artiste : Entretien croisé entre Nicolas Daubanes et Philippe Piguet Thonon-les-Bains, 30 avril 2022, Thonon-les-Bains. Parole de l’artiste : Entretien croisé entre Nicolas Daubanes et Philippe Piguet Auditorium de la Visitation 5 rue des Granges Thonon-les-Bains

2022-04-30 17:00:00 – 2022-04-30 18:30:00 Auditorium de la Visitation 5 rue des Granges

Thonon-les-Bains Haute-Savoie Venez assister à une rencontre entre l’artiste Nicolas Daubanes et Philippe Piguet, commissaire chargé des expositions. Auditorium de la Visitation 5 rue des Granges Thonon-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Thonon-les-Bains Adresse Auditorium de la Visitation 5 rue des Granges Ville Thonon-les-Bains lieuville Auditorium de la Visitation 5 rue des Granges Thonon-les-Bains Departement Haute-Savoie

Parole de l’artiste : Entretien croisé entre Nicolas Daubanes et Philippe Piguet Thonon-les-Bains 2022-04-30 was last modified: by Parole de l’artiste : Entretien croisé entre Nicolas Daubanes et Philippe Piguet Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 30 avril 2022 Haute-Savoie Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Haute-Savoie