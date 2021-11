Parole d’Autruche – Cercle de parole La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 7 décembre 2021, Nantes.

Parole d’Autruche – Cercle de parole

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mardi 7 décembre à 18:15

Chez les autruches utopistes, nous sommes convaincus que le zéro déchet peut être une des clés d’un changement de société et de conservation de la biodiversité. Nous pensons aussi que parler et s’écouter permet de se sentir moins seul.e, de se libérer de certaines chaînes, de faire avancer de nombreux sujets et d’émerger des idées d’entreprendre. — En exclusivité à Nantes, nous lançons Parole d’autruche ; un cercle de parole pour partager et témoigner sur des sujets qui nous rassemblent autour de la transition écologique et la crise climatique… On y parlera de tout ce qui nous touche de près ou de loin sur ces thématiques : l’éco féminisme, la charge mentale, l’éco anxiété, nos rêves de changement, de reconversion professionnelle, de parentalité engagée, de résilience… — Et commençons avec un premier rendez-vous sur le zéro déchet ! Comment avez-vous mis en place votre pratique ? Comment la vivez-vous ? Quels problèmes rencontrez-vous ? Comment embarquez-vous votre entourage dans votre démarche ? Comment gérez-vous votre culpabilité lors d‘un “faux pas” ? Autant de questions sur lesquelles nous devons échanger. Retrouvons-nous autour d’un cercle à la Galerie du Zéro Déchet ! Parlons. Écoutons. — Pour y participer, c’est très simple ! Vous devez vous inscrire sur le formulaire. Attention, l’inscription est obligatoire et limitée à 10 personnes. Nous vous remercions de bien vouloir nous avertir en cas de désistement pour pouvoir libérer la place à d’autres personnes. — Important ! A la fin du cercle de parole, soit aux environs de 20h, nous vous proposons un temps d’échanges plus informel. Pour rendre ce moment plus convivial, nous vous invitons à amener un petit quelque chose à boire ou à manger que nous pourrons partager ? — On a hâte de vous y voir ! — Pour rappel, le pass sanitaire vous sera demandé.

gratuit sur inscription

Conversations autour du zéro déchet

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T18:15:00 2021-12-07T20:00:00