Yvelines Concert Luci dell’Alba : Lumières Paroisse Sainte Bernadette Versailles, 3 décembre 2023, Versailles. Concert Luci dell’Alba : Lumières Dimanche 3 décembre, 18h00 Paroisse Sainte Bernadette Tarifs : 15 € / Réduit 12 € / Gratuit jusqu’à 10 ans. Lumières Concert de Luci dell’Alba Naissante, douce ou pure

Comme de l’or, chaude ou éblouissante

Réconfortante, éclatante ou mourante…

La lumière nous entoure et nous remplie.

Elle a inspirée de nombreux compositeurs…

Compositeurs interprétés : Brahms, Busto, Gonzalez, Gjeilo, Monteverdi, Pärt, Poulenc, Schubert, Villalobos.

Règlement en espèces sur place.

Durée approximative : 1h15

Réservations : ensemble.lucidellalba@gmail.com

Page Facebook de l’événement : https://fb.me/e/3L4bQSIQj

Paroisse Sainte Bernadette 7, rue Saint-Nicolas – 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France 0139515690 https://www.paroisse-sainte-bernadette.fr/ L'histoire de l'église Sainte-Bernadette est liée à celle de ce quartier de Versailles, qui reste agricole jusque dans les années 1950. Les catholiques se rendent à la messe à l'église Saint-Symphorien, mais en 1935 l'abbé Boyer lance l'idée de construction d'une chapelle pour les habitants de ce secteur. La chapelle Sainte-Bernadette est rapidement bâtie, la première messe est célébrée en 1937. Surnommée "la chapelle de quarante sous", elle ne devient église paroissiale qu'en 1959. Quelques années plus tard, un presbytère est érigé sur le terrain jouxtant l'église.

