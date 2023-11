LES CONFERENCES DU CENTRE SAINT-THOMAS Paroisse Saint-Thomas d’Aquin Paris Catégorie d’Évènement: Paris LES CONFERENCES DU CENTRE SAINT-THOMAS Paroisse Saint-Thomas d’Aquin Paris, 14 décembre 2023, Paris. LES CONFERENCES DU CENTRE SAINT-THOMAS Jeudi 14 décembre, 19h30 Paroisse Saint-Thomas d’Aquin Inscription gratuite mais obligatoire Marcel Gauchet, né en 1946 à Poilley, est un historien et sociologue français. Il interviendra sur la question :

« Une société sans sacré est-elle possible ? » Paroisse Saint-Thomas d’Aquin 3, Place St Thomas d’Aquin, 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://centresaintthomas.org »}, {« type »: « email », « value »: « question@eglisesaintthomasdaquin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00 Centre Saint-Thomas Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paroisse Saint-Thomas d'Aquin Adresse 3, Place St Thomas d'Aquin, 75007 Paris Ville Paris Lieu Ville Paroisse Saint-Thomas d'Aquin Paris latitude longitude 48.856011;2.327471

Paroisse Saint-Thomas d'Aquin Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/