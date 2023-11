CONCERT CHOEUR, ORCHESTRE ET SOLISTES BAROQUE Paroisse Saint-Roch Paris Catégorie d’Évènement: Paris CONCERT CHOEUR, ORCHESTRE ET SOLISTES BAROQUE Paroisse Saint-Roch Paris, 3 décembre 2023, Paris. CONCERT CHOEUR, ORCHESTRE ET SOLISTES BAROQUE Dimanche 3 décembre, 15h30 Paroisse Saint-Roch Tarifs : 10€ / 8€ étudiants, – 26ans, séniors, demandeurs d’emploi Concert donné à l’occasion du 6e et dernier stage pour choeur et orchestre baroques non professionnels. Paroisse Saint-Roch 296 rue Saint-Honoré Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

