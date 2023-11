Les journées d’entraide et d’amitié à Saint-Pierre-de-Montrouge – 14ème Paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge – Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les journées d’entraide et d’amitié à Saint-Pierre-de-Montrouge – 14ème Paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge – Paris, 17 novembre 2023, Paris. Les journées d’entraide et d’amitié à Saint-Pierre-de-Montrouge – 14ème 17 – 19 novembre Paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge – Entrée libre Fort de son succès chaque année renouvelé, la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge, Paris 14ème organise les journée d’entraide et d’amitié.

Ces journées de festivités sont aussi des moment de rencontres, de partages et de bonnes affaires autour de stands de livres, de jeux, jouets et livres pour enfants, de brocante, marché de Noel…

La convivialité est l’invitée d’honneur aux tables.

Au menu « repas de la mer » le samedi 18 et « poulet tikka massala » le dimanche 19.

En famille, entre amis, seuls ou accompagnés, vous serez les bienvenus le vendredi 17 de 14h à 18h – le samedi 18 de 10h30 à 18h – le dimanche 19 de 12h30 à 18h au centre paroissial, 9 passage Rimbaut. Paris 14ème ( Alésia ). Paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge – 9 passage Rimbaut Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 43 95 41 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T18:00:00+01:00

Paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge – 9 passage Rimbaut Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge

