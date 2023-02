La sexualité, quelle beauté ! Paroisse Saint Pierre Chennevières-sur-Marne Catégories d’Évènement: Chennevières-sur-Marne

Val-de-Marne

La sexualité, quelle beauté ! Paroisse Saint Pierre, 25 mars 2023, Chennevières-sur-Marne. La sexualité, quelle beauté ! 25 et 26 mars Paroisse Saint Pierre

Sur inscription, places limitées

Pédagogie divine sur le corps, sur l’amour humain handicap moteur mi Paroisse Saint Pierre Chennevieres-sur-Marne Centre-Ville – Belvédère – Zone d’Activités Chennevières-sur-Marne 94430 Val-de-Marne Île-de-France Week-end pour redécouvrir le beau projet de Dieu pour l’amour humain, à la lumière de la Théologie du corps selon saint Jean-Paul II. En vue de quoi suis-je un homme, une femme?

Quel est le sens de cette différence?

Quel est le sens de mon corps, de la sexualité humaine? Quelle est ma raison d’être ? Ce forum alterne enseignements, témoignages, temps de partage, ateliers, temps de questions/réponses et temps de prière.

Il s’adresse à tous (tout état de vie, tous les adultes).

