BRADERIE-BROCANTE DE NOËL

La Braderie-Brocante-Livres-Cadeaux aura lieu

du jeudi 7 au samedi 9 décembre 2023

De 10h à 12h & 13h30 à 18h. Vous y trouverez :

Vêtements – Chaussures

Vintage – Bijoux – Cadeaux

Sacs – Linge de maison Jouets – Peluches – Jeux

Brocante en tout genre Livres – BD – Vinyles – CD – DVD

paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
254 rue Saint Martin 75003 Paris
75003 Quartier des Arts-et-Métiers
Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T12:00:00+01:00

2023-12-09T13:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
254 rue Saint Martin 75003
Paris
48.865795;2.353806

