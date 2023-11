Fête de Saint Nicolas paroisse Saint-Nicolas-des-Champs Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Fête de Saint Nicolas Samedi 2 décembre, 14h30 paroisse Saint-Nicolas-des-Champs

Cette année, pour fêter la Saint Nicolas qui a lieu normalement le 6 décembre, nous avons vu grand et avons souhaité que tout le quartier soit accueilli à l’église, avec une attention particulière pour les enfants.

Nous vous donnons RDV

le samedi 2 décembre entre 14h30 et 20h30

PROGRAMME

– 14h30 Accueil devant l’église

– 15h Cortège dans le quartier avec Saint Nicolas et son âne

– 16h Spectacle pour les enfants dans l’église

– 17h Goûter et bénédiction des familles

– 20h30 Veillée de prière aux flambeaux avec imposition de la manne (eau) qui suinte mystérieusement du tombeau de Saint Nicolas à Bari (Italie).

paroisse Saint-Nicolas-des-Champs 254 rue Saint Martin 75003 Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

Saint-Nicolas-des-Champs