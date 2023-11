Concert de Noël Paroisse Saint-Louis d’Antin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert de Noël Paroisse Saint-Louis d’Antin Paris, 10 décembre 2023, Paris. Concert de Noël Dimanche 10 décembre, 17h00 Paroisse Saint-Louis d’Antin Entrée libre Claire Leroy, soprano, P. David Gilbert, hautbois, David Noël-Hudson et Y. Liorzou, orgue

Œuvres de Johann Sebastian Bach, Félix Mendelssohn, Alexandre Guilmant, Théodore Dubois, Joseph Bonnet, Paul Misraki, David Noël-Hudson. Paroisse Saint-Louis d’Antin 63, rue de Caumartin 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00 Paroisse Saint-Louis d'Antin

