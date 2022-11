THÉATRE Paroisse Saint-Joseph des Épinettes (crypte) Paris Catégorie d’évènement: Paris

ENTRÉE LIBRE – PARTICIPATION AU CHAPEAU

Le Caillou Blanc « de Quimper avec les personnes en situation de handicap

et avec ceux qui les accompagnent.

Le jeudi 24 novembre 2022 à 20h30

Vous serez les bienvenus dans une crêperie pas classique, sur scène des comédiens amateurs, valides ou en situation de handicap, nous parlent de vivre ensemble, d’accueil de la différence et de richesses partagées …Invitez vos voisins !

Entrée libre, participation au chapeau

