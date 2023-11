Journées d’amitié Paroisse Saint-Joseph Artisan Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Journées d’amitié 25 et 26 novembre Paroisse Saint-Joseph Artisan Entrée libre

La paroisse Saint-Joseph Artisan vous accueille pour une grande braderie de vêtements, brocante, bric à brac, jouets, bijoux, livres et CDs, DVDs, électronique d’occasion les 25-26 novembre de 10h à 18h.

Restauration possible sur place pour déjeuner (saucisses – frites) ou au salon de thé le matin et l’après-midi.

Nous recevons les objets dont vous dédirez vous défaire. Déposez-les à droite de l’église sous l’auvent devant la grille noire entre 8h et 20h.

Venez nombreux !!

Paroisse Saint-Joseph Artisan 214, rue La Fayette Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://saintjosephartisan.fr/7007/ »}, {« type »: « email », « value »: « paroisse@saintjosephartisan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146079287 »}]

