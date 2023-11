journées d’amitié de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle Paris Catégorie d’Évènement: Paris journées d’amitié de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle Paris, 24 novembre 2023, Paris. journées d’amitié de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle 24 – 26 novembre paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle entrée libre La paroisse St JB de La Salle – Paris XVe – fêtera l’amitié les 24, 25 et 26 novembre prochains.

Ses portes seront ouvertes à tous de 10h à 18h (16h le dimanche) au 70 rue Falguière :

Nombreux stands, restauration-bar, jeux pour enfants, diverses animations, rencontres…

