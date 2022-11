Dimanche en paroisse paroisse saint Jean-Baptiste de la Salle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dimanche en paroisse paroisse saint Jean-Baptiste de la Salle, 20 novembre 2022, Paris. Dimanche en paroisse Dimanche 20 novembre, 10h00 paroisse saint Jean-Baptiste de la Salle En cette année où le législateur se saisit de la possible légalisation de l’euthanasie, SJBS vous propose 4 RDV de réflexion pour poser un regard chrétien sur la vie humaine. 20 nov. :la vie à naitre. paroisse saint Jean-Baptiste de la Salle 70 rue Falguière 75015 Paris Quartier Necker Paris 75015 Île-de-France 2e dimanche en paroisse, le 20 novembre, de 10h à 14h30 : « La vie à naître »

Programme : 10 h messe ; 11h-12h30 enseignement-échanges puis déjeuner/ buffet partagé Enfants pris en charge par tranche d’âge.Retenez les prochaines dates : 3e dimanche, le 5 février : « la vie fragile » ; 4e dimanche, le 16 avril « la fin de vie »

Notre sortie paroissiale au Mont-Saint-Michel : du 18 mai au 21 mai : « la vie éternelle », conclura notre réflexion.

