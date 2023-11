Marché de Noël Paroisse Saint-Germain de Charonne Paris Catégorie d’Évènement: Paris Marché de Noël Paroisse Saint-Germain de Charonne Paris, 2 décembre 2023, Paris. Marché de Noël 2 et 3 décembre Paroisse Saint-Germain de Charonne entrée libre Vente de produits artisanaux, produits du terroir, brocante, livres, bijoux, huile d’olive, bières artisanales, vins bio et bien sur le traditionnel restaurant éphémère ! Paroisse Saint-Germain de Charonne 124 rue de Bagnolet Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0143714204 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00 Micheline Faucon Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paroisse Saint-Germain de Charonne Adresse 124 rue de Bagnolet Ville Paris Lieu Ville Paroisse Saint-Germain de Charonne Paris latitude longitude 48.860412;2.404582

