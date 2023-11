Journées d’amitié Paroisse Saint-François de Sales rue Ampère Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées d’amitié Paroisse Saint-François de Sales rue Ampère Paris, 1 décembre 2023, Paris. Journées d’amitié 1 – 3 décembre Paroisse Saint-François de Sales rue Ampère Grand marché de Noël, restauration à toute heure, vente d’huîtres, crêpes, jeux pour les enfants, stands linge de maison et bijoux, déguisements enfants, décoration, brocante… Spectacle « Monsieur le curé fait sa crise »... après le livre, la pièce… tellement drôle !!! – L’abbé Benjamin n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus,… – Jeudi 30 novembre 20h30 – Eglise 15 rue Ampère – Adulte 20€ -15ans 15€ – Cliquez LA pour accéder à la billetterie.

Finale du concours Pop Louange – Samedi 2 décembre 18h – Eglise 15 rue Ampère – Dans une ambiance de concert professionnel – fumigène, éclairage, sono- les 4 membres du jury auditionneront à l’aveugle 16 candidatures – solo, duo, groupe – Les fauteuils équipés de buzzers et de gyrophares se retourneront ils ? – Adulte 10€ Enfant/étudiant 5€ – Billetterie Accueil 70 rue Jouffroy 75017

Déjeuner des familles – Dimanche 3 décembre 12h30-14h – salle des mariages derrière le chœur de l’église rue Ampère – Menu adapté aux jeunes enfants – Adulte 10€ – Enfant 5€.

Spectacle pour les enfants – Comédie musicale « La Nativité » – Dimanche 3 décembre 15h45 – Eglise 15 rue Ampère – Tarif unique 5€ – Billetterie Accueil 70 rue Jouffroy 75017 Paroisse Saint-François de Sales rue Ampère 15-17 rue Ampère 75017 Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Île-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/mlc-paris17 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:30:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-01T14:30:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00
2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Paroisse Saint-François de Sales rue Ampère
15-17 rue Ampère 75017
Paris
Quartier de la Plaine-de-Monceau
Île-de-France

