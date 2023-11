Journées de la Joie – Kermesse paroissiale des 8, 9 et 10 décembre à Notre-Dame des Champs (6e) Paroisse Notre-Dame des Champs Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées de la Joie – Kermesse paroissiale des 8, 9 et 10 décembre à Notre-Dame des Champs (6e) Paroisse Notre-Dame des Champs Paris, 8 décembre 2023, Paris. Journées de la Joie – Kermesse paroissiale des 8, 9 et 10 décembre à Notre-Dame des Champs (6e) 8 – 10 décembre Paroisse Notre-Dame des Champs Pour s’inscrire à la soirée dansante, au déjeuner du dimanche, aux activités qui sont sur inscription, ou pour réserver un sapin : RDV sur la page d’accueil du site internet de la paroisse : www.notredamedeschamps.fr Chers Amis, Cette année, notre Paroisse Notre-Dame des Champs, 92 bis boulevard du Montparnasse, innove en lançant les Journées de la Joie (JDJ) les 8, 9 et 10 décembre. J’ai grand plaisir à vous y convier. Sur le programme détaillé joint, vous pourrez découvrir toutes les activités proposées : stands de vente, jeux pour enfants et ados, tirage de loto le samedi à 16 h, déjeuner, tombola et même une soirée dansante “chic et choc” à La Coupole le samedi ! Père Camille Millour, curé

www.notredamedeschamps.fr Télécharger le programme sur ce lien : https://notredamedeschamps.fr/wp-content/uploads/2023/11/Flyer-JDJ-2023.pdf

