Cet évènement est passé Visite de l’église et de son clocher, suivie d’un concert d’orgue Paroisse de Saint-Aigulin Saint-Aigulin Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Aigulin Visite de l’église et de son clocher, suivie d’un concert d’orgue Paroisse de Saint-Aigulin Saint-Aigulin, 16 septembre 2023, Saint-Aigulin. Visite de l’église et de son clocher, suivie d’un concert d’orgue Samedi 16 septembre, 20h30 Paroisse de Saint-Aigulin Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 250 personnes. Visitez l’église de Saint-Aigulin et de son clocher sous la direction d’un guide. Puis, participez à un concert d’orgue par Jean Baptiste Furet. Paroisse de Saint-Aigulin 1 rue du Gué, 17360 Saint-Aigulin Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 70 03 68 87 Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00 ©Dorothée Kitelberger Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Aigulin Autres Lieu Paroisse de Saint-Aigulin Adresse 1 rue du Gué, 17360 Saint-Aigulin Ville Saint-Aigulin Departement Charente-Maritime Lieu Ville Paroisse de Saint-Aigulin Saint-Aigulin latitude longitude 45.158227;-0.007769

Paroisse de Saint-Aigulin Saint-Aigulin Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aigulin/