Paroisse de la Sainte-Trinité, le dimanche 19 septembre à 14:00

La Paroisse de la Sainte-Trinité, une paroisse de l’Église Évangélique Luthérienne – Synode de France, est issue du réveil luthérien au 19ème siècle en Alsace, un retour à l’esprit de la téforme initiée par Martin Luther et à la foi exprimée dans les confessions luthériennes – un retour, en fait, à une foi fondée sur la Bible reçue comme Parole de Dieu. Aujourd’hui encore, nous nous rassemblons pour partager la Parole de Dieu et nous nourrir de la communion avec Dieu en Jésus-Christ, pour vivre la foi dans laquelle nous sommes baptisés. Nous serons heureux de vous accueillir pour observer les journées européennes du patrimoine.

Gratuit

Portes-ouvertes pour observer la 100e anniversaire de la formation de la paroisse Paroisse de la Sainte-Trinité 12 route de Haguenau, 67360 Woerth Wœrth Bas-Rhin

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

