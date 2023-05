JOURNÉE « PEINTRES DANS LA RUE » À PARNÉ-SUR-ROC, 18 juin 2023, .

Découverte d’une petite cité de caractère au travers une déambulation autour de la culture et du patrimoine..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 17:30:00. .

Parné-sur-Roc 53260 Mayenne Pays de la Loire



Discovery of a small city of character through a stroll around the culture and heritage.

Descubrimiento de una pequeña ciudad con carácter a través de un paseo por la cultura y el patrimonio.

Entdeckung einer kleinen Stadt mit Charakter durch einen Spaziergang rund um die Kultur und das Kulturerbe.

Mise à jour le 2023-04-27 par eSPRIT Pays de la Loire