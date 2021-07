Parnay Le Domaine de Rocheville Maine-et-Loire, Parnay Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Le Domaine de Rocheville Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Le Domaine de Rocheville, 16 juillet 2021 18:00-16 juillet 2021 20:00, Parnay. Vendredi 16 juillet, 18h00 7 €/ pers : dégustation de 2 cuvées accompagnée d’une planche apéritive contact@domainederocheville.fr, 0241381000, https://www.domaine-de-rocheville.fr, https://www.facebook.com/domainederocheville Les Vins-dredis de Rocheville reviennent tous les vendredis de juillet/ août de 18h à 20h. Venez profiter de notre terrasse dans une ambiance musicale et estivale. Pour continuer ce mois de juillet en beauté, vous êtes conviés à notre 3ème vins-dredi de l’été de 18h à 20h au Domaine de Rocheville ! Les vins-dredis ont lieu tous les vendredis de juillet/août sur notre magnifique terrasse avec une vue imprenable…! Toutes les semaines, une nouvelle région à l’honneur, rythmée par la musique d’un artiste diffusée sur nos enceintes et nos écrans, nos cuvées et des bouchées gourmandes. Le 16 juillet 2021, embarquez direction les DOM-TOM avec le groupe Kassav en fond musical, le célèbre groupe guadeloupéen. Ce sera la soirée idéale pour voyager tout près de chez vous. À vendredi ! N’oubliez pas de faire votre réservation au 02 41 38 10 00.

Notre Formule : Dégustation de 2 cuvées différentes de Rocheville et une planche apéritive thématique – 7€/ pers. Le Domaine de Rocheville Parnay 49730 Parnay Maine-et-Loire vendredi 16 juillet – 18h00 à 20h00

