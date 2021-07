Parnay Le Domaine de Rocheville Maine-et-Loire, Parnay Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Le Domaine de Rocheville Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Parnay

Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Le Domaine de Rocheville, 9 juillet 2021 18:00-9 juillet 2021 20:00, Parnay. Vendredi 9 juillet, 18h00 Réservation conseillée – 7€ par personne pour une dégustation de deux cuvées et une planche apéritive. https://www.domaine-de-rocheville.fr, contact@domainederocheville.fr, 0241381000 Nos vins-dredis ont lieu tous les vendredis de juillet/ août. Au programme, musique, dégustation de cuvées, planche apéritive, soleil, terrasse panoramique…. pour 7€/ personne ! L’été continue et nos Vins-dredis aussi ! Venez apprécier le cadre magnifique du Domaine pendant deux heures d’apéritif rythmées par la musique, nos cuvées et des bouchées gourmandes. Le vendredi 9 juillet 2021, continuez à voyager avec une soirée consacrée à notre belle capitale. Animée par la gaieté de celui qui à prêté sa voix aux Triplettes de Belleville, vous pourrez profiter de ce moment privilégié entre amis, en famille, entre collègues et avec, vous l’aurez reconnu, Matthieu Chedid. À vendredi ! Rendez-vous le 9 juillet de 18h à 20h au Domaine de Rocheville.

Réservation conseillée, 7€/personne pour une dégustation de deux cuvées et une planche de bouchées gourmandes thématiques. Le Domaine de Rocheville Parnay 49730 Parnay Maine-et-Loire vendredi 9 juillet – 18h00 à 20h00

Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Parnay Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Domaine de Rocheville Adresse Parnay Ville Parnay lieuville Le Domaine de Rocheville Parnay

