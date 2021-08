Parnay Domaine de Rocheville Maine-et-Loire, Parnay Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Parnay

Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville, 27 août 2021 18:00, Parnay. Vendredi 27 août, 18h00 7€ par personne contact@domainederocheville.fr, 0241381000, https://www.domaine-de-rocheville.fr Rendez-vous pour le dernier vins-dredi de l’été 2021 ! Venez profiter de 2h d’apéritif en musique dans un cadre magnifique. À vendredi ! Pour terminer l’année en beauté, le Domaine de Rocheville vous propose pour son dernier vins-dredi de l’année 2021 direction une nouvelle région. Pour une ultime fois, venez apprécier le cadre magnifique de la terrasse du domaine pendant 2 heures d’apéritif en musique, de 18h à 20h. Le vendredi 27 août, direction la Normandie. Quelle plus belle occasion de découvrir cette région sous le soleil ;) Vous pourrez profiter de spécialités normandes, tout en écoutant, diffusé sur nos écrans, un concert de la jeune star Petit Biscuit connu par son succès Sunset Lover. À bientôt ! Réservation conseillée au 02 41 38 10 00.

Notre Formule : Dégustation de 2 cuvées différentes et une planche apéritive thématique – 7€ / pers. Domaine de Rocheville Parnay 49730 Parnay Maine-et-Loire vendredi 27 août – 18h00 à 20h00

