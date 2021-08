Parnay Domaine de Rocheville Maine-et-Loire, Parnay Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville, 20 août 2021 18:00, Parnay. Vendredi 20 août, 18h00 7€ par personne contact@domainederocheville.fr, 0241381000, https://www.domaine-de-rocheville.fr Venez profiter de la terrasse panoramique du Domaine de Rocheville dans une ambiance musicale. Au programme, 2 verres de vin, une planche apéritive et du soleil ! L’été continue et nos Vins-dredis aussi ! Venez apprécier le cadre magnifique du Domaine pendant deux heures d’apéritif rythmées par la musique, nos cuvées et des bouchées gourmandes. Le vendredi 20 août 2021, nous vous réservons une soirée « Du Rhône à la Loire » avec à l’honneur le chanteur de Téléphone, Jean-Louis Aubert. Des bouchées gourmandes vous feront voyager dans la région Rhône-Alpes avec deux de nos cuvées en accord. Pensez à réserver votre table ! Rendez-vous le 20 août de 18h à 20h au Domaine de Rocheville.

Réservation conseillée, 7€/personne pour une dégustation de deux cuvées et une planche de dégustation thématique. Domaine de Rocheville Parnay 49730 Parnay Maine-et-Loire vendredi 20 août – 18h00 à 20h00

