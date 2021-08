Parnay Domaine de Rocheville Maine-et-Loire, Parnay Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville, 13 août 2021 18:00, Parnay. Vendredi 13 août, 18h00 7€ par personne pour une dégustation de 2 cuvées accompagnée d’une planche apéritive. https://www.domaine-de-rocheville.fr, contact@domainederocheville.fr, 0241381000 Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville continuent au Domaine de Rocheville ! Tous les vendredis de juillet-aout de 18h à 20h, découvrez nos vins dans un cadre unique. Les vins-dredis continuent au Domaine de Rocheville ! Ils ont lieu tous les vendredis de juillet/août de 18h à 20h. Cette année, nous parcourons la France pour vous faire découvrir nos régions dans un cadre magnifique. Ce vendredi 13 août 2021, nous serons plongés en Occitanie au domaine. Un concert de Claude Nougaro sera diffusé sur nos écrans, il accompagnera vos 2 verres made in Rocheville et votre planche apéritive thématique. Pour voyager le temps d’un instant, entre amis ou en famille, nous vous donnons rendez-vous 13 août 2021 de 18h à 20h au Domaine de Rocheville, à deux pas de Saumur. Au plaisir de vous recevoir sur notre terrasse ! Sur réservation, 7€/personne pour une dégustation de deux cuvées différentes et une planche de bouchées gourmandes thématiques.

3€ pour les enfants – une boisson artisanale La Loère.

