Les Vins-dredis du Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville, 23 juillet 2021 18:00-23 juillet 2021 20:00, Parnay. Vendredi 23 juillet, 18h00 7€ par personne – Sur réservation https://www.domaine-de-rocheville.fr, contact@domainederocheville.fr, 0241381000 Le Domaine de Rocheville vous accueille tous les vendredis de juillet-août de 18h à 20h ! Au programme : musique, dégustation, planche apéritive, soleil, terrasse… Rendez-vous au Domaine de Rocheville, à deux pas de Saumur ! Chaque vendredi de juillet et d’août, de 18h à 20h, venez déguster deux verres de vin du Domaine accompagnés de bouchées apéritives dans une ambiance musicale sur notre belle terrasse panoramique. Nous mettons à l’honneur une région, un artiste, un vin et quelques spécialités de la région sélectionnée. Le vendredi 23 juillet 2021, nous vous emmenons en Bretagne avec notre soirée « Vins et Bigoudènes ». Votre verre made in Rocheville et votre planche apéritive seront accompagnés d’un concert d’artistes bretons projeté sur nos écrans. Au plaisir de vous recevoir ! Sur réservation, 7€/personne pour une dégustation de deux cuvées et une planche de bouchées gourmandes thématiques. Domaine de Rocheville Parnay 49730 Parnay Maine-et-Loire vendredi 23 juillet – 18h00 à 20h00

