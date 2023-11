Week-end épicurien Domaine de Rocheville Parnay, 1 décembre 2023T 18:00, Parnay.

Week-end épicurien Domaine de Rocheville Parnay 1 et 2 décembre

Le Domaine de Rocheville vous accueille pour vous faire découvrir les nouveaux millésimes et tester des accords vins & mets gourmands. Profitez d’offres exceptionnelles sur nos plus belles cuvées ! 1 et 2 décembre 1

Dates et horaires : Le vendredi 1er décembre, de 18h à 20h et le samedi 2 décembre, de 10h à 18h.

Tout au long de ce premier week-end de décembre, nous vous proposons des dégustations gourmandes mariant les vins du domaine et des bouchées festives. Dans notre grande salle vitrée, autour d’un bon feu de cheminée, passez un moment convivial et trouvez l’inspiration pour vos repas de fin d’année. C’est également l’opportunité de dénicher les cadeaux parfaits à poser sous le sapin grâce à nos offres spéciales* de Noël !

* Offres valables uniquement le 1er et le 2 décembre 2023

Cette année, le Père Noël est généreux… Profitez de votre venue pour participer à notre jeu concours et tentez de remporter un coffret de 3 bouteilles !

À cette occasion, vous aurez également le plaisir de découvrir en avant-première notre nouvelle exposition, « Un hiver en couleurs ». Les artistes SEV et EWA réalisent des toiles débordantes de vie et de gaieté, une explosion de couleurs pour égayer la grisaille hivernale. Essayez-vous à des accords entre les vins du domaine et les œuvres exposées, pour éveiller tous vos sens…

Vernissage de l’exposition : Vendredi 1er décembre, de 18h à 20h.

Domaine de Rocheville Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire