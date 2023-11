Exposition « Un Hiver en Couleurs » Domaine de Rocheville Parnay, 1 décembre 2023T 18:00, Parnay.

Pour la dernière exposition de l’année 2023, le Domaine de Rocheville expose les œuvres de SEV et EWA, une véritable explosion de couleurs pour égayer la grisaille hivernale. 1 décembre 2023 – 6 janvier 2024 1

Qui est SEV ?

Née à Paris, Séverine Colmet Daâge, est tombée dans le dessin très tôt. Après un passage à l’Ecole des Beaux Arts de Versailles, SEV explore l’immense potentiel du dessin au trait, pour raconter des histoires, faire rire et faire réfléchir. Elle utilise de nombreuses techniques pour exprimer son art.

Les recherches de SEV gravitent autour du thème de la mémoire, de la trace laissée par les générations précédentes, qu’il s’agisse de lieux, de personnalités, de musique…

Qui est EWA ?

Ewa Dziengielewicz est née en Pologne et s’installe plus tard à Liège, en Belgique. L’artiste a commencé sa carrière en tant que photographe, mais elle découvre ensuite la peinture, un de ses rêves d’enfance.

Ewa n’a jamais voulu être piégée dans un style spécifique. Elle s’exprime en fonction de ses émotions et de son humeur, de sorte que le résultat peut être explosivement coloré ou très gris et noir. Son art peut être brut ou insouciant, spontané comme un enfant.

Profitez de votre venue à l’exposition pour déguster les cuvées et les nouveaux millésimes du Domaine de Rocheville !

Vernissage de l’exposition : Vendredi 1er décembre, de 18h à 20h

Domaine de Rocheville Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire