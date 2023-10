OffCheval : Exposition “Plein Galop” de Renaud Hadef Domaine de Rocheville Parnay, 20 octobre 2023 10:00, Parnay.

OffCheval : Exposition “Plein Galop” de Renaud Hadef Domaine de Rocheville Parnay 20 octobre – 24 novembre

Dans le cadre du Festival OffCheval qui met à l’honneur l’art équestre à Saumur, le Domaine de Rocheville expose les œuvres de Renaud Hadef, peintre figuratif spécialiste du monde du cheval. 20 octobre – 24 novembre 1

Renaud Hadef, “le peintre des chevaux”

Né à Compiègne en 1963, Renaud Hadef grandit entouré de chevaux. D’abord au Haras national de cette même ville, puis au Haras du Pin où son père enseigne le métier de maréchal ferrant.

Depuis sa plus tendre enfance, le tout jeune dessinateur en herbe rencontre un certain succès. Ses dessins sont accrochés aux murs de l’école maternelle, puis à l’âge de 12 ans il décroche un prix au festival de la bande dessinée d’Angoulême. À 16 ans il réalise les illustrations d’un manuel d’équitation et à 18 ans il est nommé membre de l’Académie des Arts de Basse Normandie. L’artiste est exposé officiellement pour la première fois en 1983.

Pendant plusieurs années, Renaud Hadef parcourt le monde en famille, avec son voilier. Le hasard le conduit au sud du Portugal où il s’installe pendant de nombreuses années avant de renouer récemment avec ses racines angevines. L’artiste a exposé dans plusieurs pays. Il reçoit des commandes en provenance du monde entier et affectionne particulièrement les grands formats.

Sylviane Falcinelli, musicologue de renommée mondiale, a parfaitement qualifié la profondeur qui émane de ses toiles en nommant Renaud Hadef « l’homme dont les pinceaux caressent les chevaux ».

Domaine de Rocheville Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire