Soirée accords vin et chocolat : « Fou de Chocolat » Domaine de Rocheville Parnay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Parnay Soirée accords vin et chocolat : « Fou de Chocolat » Domaine de Rocheville Parnay, 3 octobre 2023 19:00, Parnay. Soirée accords vin et chocolat : « Fou de Chocolat » Domaine de Rocheville Parnay Mardi 3 octobre, 19h00 À l’occasion de la Journée Internationale du Chocolat et du Cacao, Philippe Porché et François Godineau de la Duchesse Anne seront vos hôtes pour une soirée gourmande. Mardi 3 octobre, 19h00 1

https://boutique.ot-saumur.fr/billetteries-evenements/autour-du-vin-et-de-la-gastronomie/fou-de-chocolat Cette année encore, de belles surprises ont été concoctées pour vos papilles. À cette occasion, sept vieux millésimes des belles cuvées sont sortis de la cave et sept créations chocolatées ont été pensées spécialement pour chacune d’elles afin de vous proposer des accords vin-chocolat surprenants. Tarif unique : 15€ par personne Vous pouvez acheter vos billets pour la soirée “Fou de Chocolat” :

En personne aux Offices de Tourisme de Saumur, Montsoreau et Doué-la-Fontaine

En ligne sur la billetterie du site de l’Office de Tourisme Saumur-Val-de-Loire Attention, il n’y aura pas de billetterie sur place le jour même.

Le nombre de places est limité, ne perdez pas de temps pour réserver vos billets ! Domaine de Rocheville Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Parnay Autres Lieu Domaine de Rocheville Adresse Parnay Ville Parnay Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Domaine de Rocheville Parnay

Domaine de Rocheville Parnay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parnay/